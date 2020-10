Carabiniere donna ferita in un conflitto fuoco con i banditi in Sardegna

Sono entrati in azione al momento dell'apertura dell'ufficio postale, sono riusciti a prelevare i soldi, ma non si conosce ancora l'importo del bottino. E' una prima ricostruzione della rapina di questa mattina a Fonni, nel Nuorese, dove una giovane 25enne carabiniere è rimasta ferita alla caviglia in uno scontro a fuoco con i banditi, sorpresi dall'arrivo della pattuglia. I malviventi sono scappati subito dopo impossessandosi dell'auto di una delle dipendenti dell'ufficio postale.

Secondo quanto appreso i rapinatori, subito dopo essersi aperti una via di fuga con le armi, sono scappati a bordo di una macchina di proprietà di un dipendente dell'Ufficio Postale, rinvenuta poco dopo in aperta campagna a qualche chilometro dal paese. Sul mezzo sono in corso ora gli accertamenti tecnici da parte dei Carabinieri del Ris di Cagliari. Le indagini proseguono a tutto campo da parte dei Carabinieri del Reparto Operativo e della Compagnia di Nuoro.