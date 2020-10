Più di mille ricoverati in Sicilia per il covid: 8 vigili urbani di Catania positivi

Rimane alta la curva del contagio in Sicilia, seppur c'è meno pericolo rispetto alle altre regione d'Italia, dove gli ospedali sono già al collasso. Sono 952 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8106 tamponi effettuati, in leggero calo rispetto ieri; 18 i decessi, che portano il totale a 502. Con i nuovi casi salgono così a 14.442 gli attuali positivi. Di questi 1.084 sono i ricoverati: 962 in regime ordinario e 122 in terapia intensiva con un incremento di cinque ricoveri. I guariti sono 56. Sul fronte della distribuzione territoriale, a Palermo 347 positivi in più, a Catania 108, a Messina 101, a Trapani 102, a Ragusa 115, a Siracusa 15, ad Agrigento 44, a Enna 66, a Caltanissetta 54.

Situazione critica nel capoluogo etneo. Otto vigili urbani (due agenti, quattro ispettori e due operatori di Polizia Municipale) a Catania sono risultati positivi al Covid e sono ora in isolamento sanitario. Lo rende noto l'amministrazione comunale, che d'intesa con l'Asp ha fissato per venerdì prossimo nel Comando della Polizia Municipale di piazza Spedini l'effettuazione di 150 tamponi agli addetti ai servizi della Polizia Locale. Inoltre, a seguito di uno screening sanitario generalizzato, due dipendenti comunali dei servizi demografici e di stato civile sono risultati positivi al Covid-19 e sono stati immediatamente messi in isolamento. Ciò comporterà la chiusura lunedì prossimo, per sanificazione, degli uffici del centro polifunzionale di via La Marmora, nel quartiere di San Leone. Per un altro caso di Covid- 19 nella sede della V Municipalità, inoltre, è stata disposta la sanificazione anche dei locali decentrati di viale Mario Rapisardi.

Difficile la situazione pure ad Aci Catena . "Ad oggi si registrano 58 casi di positività al Covid-19, (37 donne e 21 uomini) mentre salgono a 163 coloro i quali sono posti in isolamento preventivo". Lo afferma in una nota il sindaco di Aci Catena (Catania) Nello Oliveri, che aggiunge: "Non cambia il trend delle ultime settimane. Anche oggi il numero dei positivi nel territorio comunale continua a crescere". Dei contagiati solamente una donna è in ospedale. Nella nota si precisa che le persone in quarantena nella maggior parte dei casi appartengono ai ceppi familiari dei positivi, "pertanto - afferma la nota - non c'è diffusione eterogenea, bensì ci si contagia nella stessa famiglia".