Sequestrata la salma del giornalista di Vittoria morto ieri per il covid

La Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto il sequestro della salma del giornalista di Vittoria, Giannì Molè, morto ieri all'età di 61 anni, all'ospedale 'Guzzardi' di Vittoria. Secondo quanto si apprende i familiari del nostro collega avrebbero presentato un esposto - denuncia all'autorità giudiziaria, ipotizzando presunte negligenze da parte del personale che lo aveva in cura. Molè sarebbe morto per insufficienza respiratoria causata dal covid - 19. Sono stati gli uomini della polizia giudiziaria piombare questa mattina al cimitero di Vittoria per mettere la salma sotto sequestro.

Dalle indiscrezioni che filtrano, pare che Molè sia stato intubato male, pertanto la macchina artificiale non lo avrebbe aiutato nella respirazione. Adesso si attende che il pm che ha aperto il fascicolo, nomini un medico legale per eseguire l'autopsia.

Gianni Molè era sposato e padre di due figlie. E' stato un punto di riferimento per generazioni di giornalisti in provincia di Ragusa. Era capo ufficio stampa del Libero Consorzio di Ragusa ed aveva collaborato con la Gazzetta del Sud, la Gazzetta dello Sport, con La Sicilia e con l'Ansa, oltre a collaborare con l'emittente televisiva Video Meditterraneo. Aveva diretto per diversi anni la rivista della Provincia di Ragusa. Uomo di sport, Gianni Molè è stato sempre innamorato del suo lavoro e della sua città, Vittoria.

Così il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, Giulio Francese. "La notizia della morte di Gianni Molè ci addolora molto ed è arrivata come un fulmine a ciel sereno - dice Giulio Francese - non riusciamo ancora a credere a questa notizia. Come consiglio dell'Ordine esprimiamo la nostra affettuosa vicinanza ai familiari in questo momento terribile e ricordiamo con affetto un collega, un amico che non c'è più. Un collega che ricordo sempre sorridente e mi riesce difficile pensare che non lo vedrò più, non lo sentirò più. Gianni Molè è stato un punto di riferimento importante a Ragusa per intere generazioni di giornalisti che con lui sono cresciuti e si sono formati. Adesso, saranno in tanti a rimpiangerlo".