Fratelli d'Italia: tende militari per il triage a Palermo vicino agli ospedali

"La pandemia da Covid-19 sta mettendo in serie difficoltà la sanità siciliana e c'è bisogno di utilizzare ogni mezzo per potenziare le misure anticontagio. Come Fratelli d'Italia chiediamo di allestire anche a Palermo, così come già fatto in Piemonte, le tende dell'Esercito per il triage nei pressi degli ospedali, estendendoli poi in tutta la Sicilia. Il governo Musumeci accolga la nostra proposta e si attivi". Lo dice il coordinatore di Fdi a Palermo, Francesco Scarpinato, maresciallo dell'Esercito. "Si tratta di un'operazione già sperimentata con successo in alcune zone del Paese - spiega Scarpinato - che è di fondamentale aiuto per i medici, gli infermieri e le strutture sanitarie che sono già sotto stress per la grande mole di persone che si rivolgono al pronto soccorso. I reggimenti della Brigata Aosta potrebbero intervenire in modo veloce ed efficiente, ma in prospettiva si potrebbe pensare anche agli ospedali da campo per fronteggiare l'emergenza".