La Uil invoca la rinascita del mercato ortofrutticolo di Mazzarrone

Quando tornerà alla piena fruizione il mercato ortofrutticolo di Mazzarrone? A chiederselo è il responsabile della Uila-Uil di Mazzarrone, Salvatore Secolo, storico sindacalista e già consigliere comunale secondo il quale “siamo di fronte ad una incapacità politica, perché dopo anni non si può tenere inattiva una struttura del genere, in una realtà socio-economica a grande vocazione agricola, che ‘prima’ era un punto di riferimento e di sviluppo di un intero territorio. Adesso, bisogna recuperare tutti i rapporti sociali e commerciali che sono andati persi e che erano costati anni di lavoro... Oggi registriamo una perdita economica, ma anche umana. Bisogna ricostruire i rapporti sia con gli agricoltori-produttori che con gli acquirenti”. Salvatore Secolo esprime il suo rammarico su questa situazione che riguarda il mercato ortofrutticolo, affermando quanto segue: “Peccato che una struttura così non sia poi mai stata utilizzata del tutto... Il nostro mercato ortofrutticolo ha svolto per pochissimo tempo la funzione per la quale era stato pensato. Ma purtroppo oggi si è praticamente ridotta a zero la presenza di imprenditori agricoli locali. Per non parlare che le contrattazioni di frutta e verdura si sono ormai concentrati su altri mercati del circondario. Ovviamente, tutto questo comporta un disagio per gli imprenditori agricoli mazzarronesi che sono costretti a portate e ad andare a vendere altrove i prodotti agricoli della loro terra, affrontando spese e costi che ne diminuiscono i guadagni. In altri mercati si pagano oneri tipo entrata, carico, scarico, tutti servizi che a Mazzarrone erano a nostro carico. Per cui – aggiunge Salvatore Secolo- io penso che non dobbiamo più stare a guardare ed aspettare che accada qualcosa per tornare a utilizzare il nostro mercato ortofrutticolo che, ricordo, è di recente costruzione. L'obiettivo comune sul quale si deve impegnare la nostra comunità mazzarronese e le istituzioni competenti, come l’amministrazione comunale, è quello di far ripartire il nostro mercato in maniera adeguata, con un adeguato progetto di rilancio e di riqualificazione, impegnandosi a trovare la giusta misura per rendere commercialmente attrattivo il mercato ortofrutticolo di Mazzarrone che deve tornare ad aprirsi davvero alla città e al territorio. E poi –sottolinea il responsabile della Uila-Uil, Salvatore Secolo- il mercato ortofrutticolo di Mazzarrone non ha nulla da invidiare agli altri. Deve solo cambiare volto, attraverso un importante investimento che permetta di farlo tornare a rivivere ogni giorno, così come accadeva tanti anni fa, motivo per il quale era stato concepito e successivamente realizzato, con grande entusiasmo dei popolo mazzarronese. Ma questo entusiasmo dove è finito? Eppure in tanti mi dicono che sarebbe bello poter tornare nuovamente a rivedere rinascere il nostro mercato ortofrutticolo,

animato (come accadeva un tempo) da centinaia di persone che venivano qui a lavorare, anche per consegnare frutta e verdura in ogni angolo del circondario”. Salvatore Secolo si sofferma anche sul ruolo che potrebbe avere l’amministrazione comunale in questa tanto auspicata rinascita del mercato ortofrutticolo di Mazzarrone, dicendosi convinto che “la scelta del Comune di Mazzarrone di impegnarsi a favore del settore dell’ortofrutta si rivelerebbe utile e produttiva per farlo rivivere. Perciò sarebbe il caso che essa decidesse a tal proposito di non lesinare sforzi e impegno in tal senso. Ed è ovvio –evidenzia il responsabile locale dell Uil-Uil mazzarronese- che anche gli imprenditori agricoli... produttori o agricoltori che siano... dovranno fare la propria parte per contribuire a costruire le condizioni necessarie e dare nel contempo una possibilità importante di sviluppo a questo territorio... Io sono convinto che l’agricoltura ha qui un futuro! Perché qui i nostri agricoltori sono qualificati e competenti. E a testimoniarlo sono le nostre eccellenze, come l’Uva da tavola di Mazzarrone che è conosciuta in tutto il mondo e che si è anche guadagnata il marchio I.G.P.”.