Siracusa, 3 autisti soccorritori del 118 a Ortigia positivi al covid

Tre autisti soccorritori del 118 che lavorano a Siracusa, sono positivi al covid 19. La conferma arriva dal sindacato Fsi - Usae, che, alla luce di questi nuovi contagi chiede maggiori tutele per i dipendenti della Seus. "Nella postazione di Ortigia - dice il segretario provinciale del sindacato, Renzo Spada - c'è troppa promiscuità. Il virus ha colpito due soccorritori del servizio normale ed uno di un'ambulanza medicalizzata. Serve trovare soluzioni per non mettere in crisi un sistema importante in questo momento dove la pandemia non perdona nessuno. Come Fsi - Usae, chiediamo che vengano effettuati tutti i tamponi al personale che opera nel 118, tutelando di conseguenza gli stessi operatori che operano a stretto gomito l'uno con l'altro".