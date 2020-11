Coronavirus, verso il coprifuoco: Italia divisa in 3 fasce: tensioni a Brescia

Il nuovo dpcm anti-Covid prevederà un coprifuoco nazionale nelle ore serali. Lo annuncia il premier Conte, che spiega: si interverrà a livello graduale a seconda della soglia di criticità che si registra nelle varie regioni. Ci saranno "tre aree" con tre scenari di rischio e con misure via via più restrittive. Potrebbero essere la Calabria, il Piemonte e la Lombardia le regioni che potrebbero rischiare misure restrittive. Vietato lo spostamento tra le regioni più a rischio a meno che non ci siano motivi di lavoro, di salute e di estrema urgenza. Chiusi musei, mostre, centri commerciali nei festivi e prefestivi. Didattica a distanza per le superiori.

Riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi di trasporto pubblici.

Intanto diminuiscono i contagi per Covid in Italia, sono 22.253 (ieri 29.907), ma con oltre 47 mila tamponi in meno. I morti sono 233 e i pazienti in terapia intensiva superano i 2 mila. "La situazione sia nelle strutture sanitarie ospedaliere che nella medicina del territorio è diventata insostenibile", afferma il presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, Roberto Carlo Rossi, che chiede per la città "un lockdown immediato ed efficace". "La situazione - dice - è molto seria e senza interventi drastici non può che peggiorare".

Momenti di tensione ieri sera durante la manifestazione organizzata a Brescia contro l'ultimo Dpcm alla quale hanno partecipato oltre ad alcuni esercenti, esponenti di estrema destra e del mondo ultras. Un ultrà del Brescia si è gravemente ferito ad una mano con una bomba carta che avrebbe raccolto da terra.

Secondo le prime ricostruzione il giovane rischia l'amputazione dell'arto. Ancora da capire la dinamica e non si esclude che l'esplosione possa essere avvenuta dopo un contrasto tra i gruppi in cui c'era il tifoso e altre persone tra cui stranieri e manifestanti di sinistra che contestavano.