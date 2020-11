Vittoria una città spettrale: da stamane è "zona rossa"per contenere il covid

Vittoria, una città deserta, quasi spettarle. Sono tutti in casa o quasi gli oltre 60 mila abitanti del grosso centro ortofrutticolo della Sicilia. Da questa mattina per contenere i contagi del covid, è scattata la 'zona rossa'.

Il presidente della Regione in accordo con l'assessore alla Salute, Ruggero Razza, hanno deciso di chiudere anche Centuripe, in provincia di Enna, sempre per lo stesso motivo, ovvero contenere il contagio. L'ordinanza, firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci per contrastare la diffusione del Coronoravirus, resterà in vigore fino al 10 novembre. Tutte le scuole, di ogni ordine e grado, resteranno chiuse e sono sospese fiere, sagre e mercati rionali. Rimarrà invece attivo il mercato ortofrutticolo di Vittoria.