'Siracusa Protagonista ', denuncia: ritardi per la palestra di Belvedere

I"n occasione dell’ultima manifestazione che avevamo fatto per chiedere l’inizio dei lavori di ricostruzione della palestra-pallone tensostatico della scuola elementare di Belvedere, vergognosamente fatta deperire dall’attuale Amministrazione Comunale di Siracusa, ci fu detto che con il primo settembre la palestra sarebbe stata a disposizione dei bambini e delle bambine di Belvedere ". Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo, Mauro Basile e Claudio Marino del Movimento 'Siracusa Protagonista'

"Venne, dopo le nostre proteste, perfino appeso un tabellone, ora tolto, ma che noi conserviamo memoria con il quale l’Amministrazione Comunale del 27 del mese comunicava, urbi et orbi, che i lavori sarebbero stati ultimati entro il primo settembre e che in un mese sarebbero stati eseguiti. Adesso siamo al 3 di novembre, abbiamo atteso che passasse anche la festa dei morti per capire se questo regalo ai bambini di Belvedere sarebbe arrivato in occasione di una delle festività più importanti della cristianità, ma non è successo nulla e pertanto, con oltre il 200% di ritardo sui lavori programmati, la palestra continua a non essere consegnata ai bambini e alle bambine di Belvedere".