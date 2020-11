Cga respinge il ricorso di Tino Di Rosolini, Incatasciato resta sindaco di Rosolini

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo, presidente Fabio Taormina, estensore, Mario Buricelli, ha respinto il ricorso del candidato a sindaco di Rosolini, Tino Di Rosolini, avverso la decisione del TAR di Catania che aveva rigettato sui presunti brogli che sarebbero stati commessi in 9 seggi elettorali di Rosolini. Il ricorso era stato presentato dal candidato sconfitto al primo turno da Pippo Incatasciato, dopo l'esito delle urne delle elezioni amministrative del 2018. I giudici amministrativi hanno così sentenziato in 42 pagine, dopo l’avvenuta verifica delle schede sotto il controllo del Prefetto di Palermo.

Da dette verifiche, come si legge nella sentenza, “emergono, al più irregolarità formali o di rilievo minimo insufficienti lai fini della complessiva genuinità del voto; risultando omissioni e correzioni non rivolte ad alterare il risultato elettorale”.

Si chiude a Rosolini la parola fine sul ricorso, una specie di telenovela. Pippo Incatasciato rimane primo cittadini per altri due anni e mezzo.