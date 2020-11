Contagi in Sicilia, 1.048 i nuovi positivi: Musumeci convoca una giunta

Il presidente della Regione Nello Musumeci ha convocato la giunta per fare il punto sull'emergenza Covid, in vista del varo del nuovo Dpcm del governo, mentre si mantiene stabile la curva dei contagi in Sicilia. Anche oggi sono 1.048 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, su 8.015 tamponi effettuati, sostanzialmente in linea con il giorno precedente; 14 i decessi, che portano il totale a 550 mentre salgono a 1.222 i ricoveri, 150 dei quali in terapia intensiva. Ed è proprio questo il dato che desta maggiori preoccupazioni. I reparti Covid negli ospedali siciliani si stanno infatti riempiendo, causando non pochi problemi, E' il caso del Covid hospital di Partinico, tanto che alcuni pazienti trovati positivi questa mattina all'ospedale Ingrassia sono stati dirottati all'ospedale di Marsala per mancanza di posti. Al momento a Partinico ci sono 90 ricoverati e 24 in terapia intensiva. Un focolaio si registra invece all'ospedale di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove sono stati riscontrati 11 positivi nel reparto di Riabilitazione tra operatori sanitari e pazienti. L'altro dato che suscita apprensione è quello dell'alto numero di casi asintomatici che stanno emergendo grazie allo screening di massa con i tamponi rapidi promosso dall'assessorato regionale alla Salute. "Il virus è dappertutto - conferma il commissario per l'emergenza Covid a Palermo Renato Costa - 500 positivi su cinquemila persone testate al drive-in della Fiera del Mediterraneo sono tantissime. Un numero enorme che ci dice che siamo circondati da positivi". Anche oggi i dati del drive in della Fiera confermano che oltre il 10 per cento di quanti si sottopongono all'esame è positivo: 149 su 1.290 tamponi.. Intanto è stato siglato un accordo tra la Regione e le tre Università siciliane, sedi di facoltà di Medicina e chirurgia, che disciplina le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi che, ormai, sono chiamati a pieno titolo ad affrontare le emergenze sanitarie. La crisi innescata dalla pandemia, infatti, sta facendo emergere ulteriormente la mancanza di medici specialisti in ogni ambito. E così la Sicilia è corsa ai ripari velocizzando le procedure che consentono ai giovani professionisti di prestare servizio in corsia, mantenendo contemporaneamente gli standard formativi. Tra gli elementi di maggiore innovazione contenuti nel documento, il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita dagli specializzandi proprio durante l'emergenza Covid-19. "Grazie a questa intesa - commenta il presidente della Regione Nello Musumeci - stiamo assicurando al nostro sistema sanitario un'iniezione di nuove energie professionali, tanto utili per fronteggiare meglio la pandemia".