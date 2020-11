Dpcm, Forza Italia chiede a Musumeci di impugnare l'ordinanza

"L'ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, con la quale si classifica la Sicilia come area arancione, è un provvedimento amministrativo che come tale, può essere impugnato dinanzi TAR, entro 60 giorni, da chiunque abbia interesse. Pertanto, Forza Italia Sicilia invita ufficialmente il Presidente della Regione, Nello Musumeci a impugnarla, con un'azione forte e incisiva, nell'interesse di tutti i siciliani, specialmente di tutte quelle categorie economiche lese da tale ingiustificabile classificazione". Lo dice il capogruppo di Forza Italia all'Ars, Tommaso Calderone, a nome di tutto il Gruppo Parlamentare. "Quello del ministro Speranza - conclude il deputato - è un atto impugnabile da chiunque lamenti un'evidente condizione pregiudicata dall'ordinanza. Se fatto dal presidente dei siciliani, in difesa di un popolo per l'ennesima volta colpito nella propria dignità, di certo l'azione sarà più concreta e d'impatto".

"Io non sto notando questa situazione così allucinante in Sicilia. Complessivamente il numero dei contagiati mi sembra inferiore a quello della Campania. Ora, sono due le cose in relazione all'ordinanza del ministro Speranza. Uno: c'è stato un errore da parte del Ministero. Due: La situazione della Sanità in Sicilia è disperata, qualcuno lo sa e io lo voglio sapere. Se l'errore è di Speranza, si deve correggere. Se il problema è la Sanità, se siamo in una condizione di fallimento sanitario, è il caso che se ne discuta. Chi ha la responsabilità di tutto questo? Vorrei capire da quale parte devo guardare". Lo ha detto Gianfranco Micciché, presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, in collegamento con Casa Minutella, il talk show condotto da Massimo Minutella, andato in onda in diretta su BlogSicilia.it. Il presidente dell'ARS, rivolgendosi all'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, ha poi detto: "Se c'è un errore, l'ordinanza va impugnata immediamente, oggi pomeriggio. Non abbiamo che farci di una cabina di regia. Non possiamo aspettare neanche un giorno, neanche un'ora. Non possiamo chiudere un'economia debolissima. E' una situazione da cui non ci riprenderemo, non ne abbiamo la forza. Stavolta moriamo e nessuno può giocare con i cittadini".