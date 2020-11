Covid, impennata di contagi: 34.505, alti i decessi in 24 ore sono 445

Impennata dei nuovi casi positivi a 34.505 (+3.955) con 220mila tamponi mentre i decessi superano quota 40mila (40.192, +445 nelle ultime 24 ore). Sono i dati "purtroppo non buoni" illustrati dal direttore del Dipartimento della Prevenzione della Salute, Gianni Rezza, nel corso di una conferenza stampa al ministero. In Lombardia si registrano 8.882 nuovi contagi, 3.888 in Campania e 3.264 in Veneto. E anche il Piemonte e' oltre la soglia dei 3mila contagi (3.171). Gli attualmente positivi salgono a 472.348 (+25.093) con 23.256 pazienti ricoverati con sintomi (+1.140) e 2.391 in terapia intensiva (+99). Sono in isolamento domiciliare oltre 446mila pazienti mentre sono 5.103 le persone guarite o dimesse.

"Oggi siamo in una fase di transizione in cui ci sono delle ricrescite e bisogna intervenire per riportare la curva in una fase più controllata". Lo ha detto il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro illustrando gli indicatori che hanno portato all' ordinanza del ministro Speranza sulle Regioni. "Escluderei comunque il dolo delle regioni", aggiunge, se i dati non sono completi. Il carico di lavoro notevole può portare dei ritardi". E interviene anche il direttore Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza: "Con la cabina di regia il dialogo con il territorio è costante e sono rappresentate tutte le Regioni". ---. USA 2020, CENTINAIA GLI ARRESTI DE