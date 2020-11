Mercato domani a Rosolini, ira dell'opposizione: è da irresponsabili

L'opposizione di Rosolini insorge dopo avere appreso che il sindaco, Pippo Incatasciato, ha autorizzato per domani lo svolgimento del mercato quindicinale. "Siamo alla follia pura - dice Giovanni Spadola del Movimento 'Giovani Rosolinesi' - in piena emergenza sanitaria, con la Sicilia in 'fascia arancione' per la pandemia, si rischia il diffondersi del virus. E' anche un affronto per i titolari dei bar, dei ristoranti, delle pizzerie, delle paninoteche, che potranno fare soltanto asporto per non avere rapporti con la clientela. C'è gente che si è dissanguata per potere lavorare adeguandosi alle norme anti covid e qui a Rosolini, si fa il mercato. E' l'ennesima dimostrazione che questa città non è governata e si naviga a vista. Domani arriveranno in città ambulanti da ogni parte della Sicilia, anche dal Ragusano, dove i contagi hanno raggiunto i livelli di guardia. E' una grande responsabilità che l'amministrazione comunale si assume nei confronti dei ventimila rosolinesi'.