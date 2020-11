Dpcm, bloccato lo svincolo autostradale di Cosenza per protesta

Qualche centinaio di cittadini, tra cui commercianti ed esponenti dei centri sociali, ha promosso, questa sera, a Cosenza, una manifestazione di protesta contro il dpcm che ha istituito la cosiddetta "zona rossa" in Calabria, in vigore da domani. Un sit-in e' stato organizzato sull'isola pedonale cittadina e un corteo si e' poi mosso verso lo svincolo autostradale di Cosenza Sud. I manifestanti, controllati dalle forze dell'ordine, minacciano adesso di bloccare l'autostrada A2 del Mediterraneo. Per il momento sono stati registrati disagi e rallentamenti solo alla viabilita' urbana.

Hanno simbolicamente occupato lo svincolo autostradale della A2 di Cosenza Sud, i manifestanti che questa sera hanno sfilato in corteo per le strade di Cosenza. Ma si è registrato però solo qualche disagio alla viabilita' locale. Si tratta di qualche centinaio di persone che protestano per l'istituzione di una "zona rossa" in Calabria, a causa della diffusione del contagio da Covid-19. Il corteo dei manifestanti, partito dal centro della citta', si e' poi diretto verso l'ospedale civile dell'Annunziata. Molti gli slogan scanditi a favore della sanita' pubblica e contro l'operato del mondo politico calabrese e nazionale. Vengono chiesti a gran voce la revoca del Dpcm e investimenti per la sanità calabrese. Tutto si sta svolgendo sotto un ferreo controllo delle forze dell'ordine.