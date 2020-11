La Regione Calabria impugna il decreto del presidente Conte

La Regione Calabria non ci sta e annuncia la decisione di impugnare la nuova ordinanza del Ministro della Salute che decreta la zona rossa. A poche ore dall'entrata in vigore del lockdown che impone una nuova "blindatura", il presidente facente funzioni Nino Spirlì ha motivato la decisione di ricorrere al Tar del Lazio perché ha sostenuto "questa regione non merita un isolamento che rischia di esserle fatale". Non ha nascosto la propria amarezza il facente funzioni in carica da poco meno di un mese dopo la scomparsa della Governatrice eletta Jole Santelli. "Le costanti interlocuzioni che ho avuto in questi giorni con i membri del Governo e con il commissario Arcuri, al di là della grande disponibilità al dialogo da parte di tutti - ha sottolineato - non hanno prodotto alcuna modifica rispetto alla volontà, evidentemente preconcetta, di 'chiudere' una regione i cui dati epidemiologici, di fatto, non giustificano alcun lockdown, soprattutto se confrontati con quelli delle nostre compagne di sventura: Lombardia, Piemonte e Val d'Aosta". E a sostegno delle sue tesi, Spirlì ha chiamato in causa "i dati ufficiali : i posti di area medica occupati - precisa - sono il 16%, quelli di terapia intensiva raggiungono invece il 6%. La soglia che dovrebbe far scattare la chiusura è del 30%. + dunque piuttosto arduo comprendere le ragioni che sorreggono l'ordinanza ministeriale. Il Governo ha deciso di punirci, ma noi non ci pieghiamo". Ragioni che il presidente facente funzioni ha riproposto e ampliato anche incontrando una delegazione di operatori contrari alla zona rossa che si erano ritrovati davanti alla cittadella regionale per manifestare il loro dissenso. Qualcuno lo ha anche contestato. Ma, nell'ultima giornata di "normalità" prima della chiusura la Calabria ha visto montare anche una crescente apprensione assieme alla voglia di far sentire il proprio disagio e la propria contrarietà. Manifestazioni sono state organizzate anche a Cosenza, dove è stato bloccato lo svincolo della A2, e a Reggio Calabria. A Catanzaro, dietro un'apparente patina di quotidianità fatta di solito traffico caotico, file davanti agli sportelli delle banche e delle Poste centrali, la città già dal mattino ha iniziato ad interrogarsi sulle conseguenze della chiusura. E il lockdown prossimo venturo che scatterà da domani è stato l'unico argomento di discussione. "Cosa è stato fatto - si sono chiesti in molti, soprattutto commercianti del centro - da quelli che he avrebbero dovuto occuparsene, per dotare le strutture ospedaliere dei posti, letto della strumentazione e del personale. Questa chiusura rappresenterà per noi il colpo definitivo". "Per oggi siamo aperti regolarmente - ha aggiunto la cassiera di un bar ristorante del centro - ma da domani si potrà lavorare solo con l'asporto. E con la chiusura di molti uffici e il ritorno massiccio allo smartworking, non c'è tanto da sperare". A qualche centinaio di metri, sulle panchine del giardinetti, complice il solito crocicchio di pensionati non si è parlato d'altro. "E' una vergogna - ha concluso sconsolato uno di loro abbassando per un attimo la mascherina- siamo stati trattati allo stesso modo di una regione del Paese dove i contagi sono alle stelle. E non è giusto per la nostra debole economia".