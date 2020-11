Restrizioni Dpcm, il vescovo di Acireale: "Preghiamo con fiducia"

"Forza. Preghiamo, guardiamo in alto ed andiamo avanti con fiducia.Guardiamo al di là di questo momento, che comunque passerà". Sono alcune delle parole che il Vescovo di Acireale Monsignor Antonino Raspanti ha affidato a Youtube in occasione dell'inizio delle restrizioni previste dal Dpcm per la Sicilia, dichiarata zona arancione. Raspanti afferma di condividere "l''aria di tristezza" e di comprendere "le preoccupazioni per la salute, per il lato economico e finanziario, per gli affetti" ma rivolge un "messaggio di forza e di speranza". " La prova si allunga - dice - e quando diventa più dura, si allunga nel tempo e si fa più aspra, diventa una vera prova e ci chiede di guardarci dentro e di tornare all'essenziale". Il messaggio di Mons. Raspanti è a "riflettere, a rivedere modelli e modi di comportarsi, a tornare all'essenziale, a pensare al rispetto verso gli altri ed a guardare in alto". "Questo - conclude Mons. Raspanti - è un passaggio. la caducità delle cose terrene si mostra maggiormente in questo periodo di prova. Il nostro vero sguardo è in alto".