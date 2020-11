Incidente sulla Catania - Siracusa: ferito trasportatore

Incidente sull'autostrada Catania-Siracusa questo pomeriggio poco dopo le 15,30, in territorio di Augusta. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, un mezzo pesante e un pullman senza passeggeri a bordo, si sono scontrati all'interno della galleria San Fratello, al km 25,100. Soltanto una persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Si tratta di D.L., 63 anni, originario di Scafa in provincia di Pescara. L'uomo era alla guida di un grosso automezzo con articolato.