Pallanuoto, si gioca domani a Siracusa per la serie A1 la gara tra Ortigia e Lazio

Ortigia e Lazio domani pomeriggio saranno regolarmente in vasca, per la gara valida del campionato di serie A1 di pallanuoto. Successivamente a quanto comunicato, la Asl di Roma ha riscontrato la negatività di un secondo tampone effettuato sul giocatore della Lazio in precedenza risultato positivo e dunque ha annullato il provvedimento di isolamento disposto per sei atleti della squadra capitolina.

La gara si giocherà regolarmente sabato 7 novembre alle ore 15:00. alla Cittadella dello sport di Siracusa.