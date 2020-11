Covid, contagi in costante aumento nel Ragusano: 6 morti nelle ultime 24 ore

Sono 1.754 le persone positive al Covid in provincia di Ragusa, cresce il numero dei decessi che hanno raggiunto le 40 unità dall'inizio della pandemia, sei le persone morte nelle ultime 24 ore. Oltre ottanta i pazienti ricoverati. Ecco la ripartizione delle persone positive nei vari comuni iblei, in isolamento domiciliare. Acate 60, Chiaramonte 29, Comiso 187, Giarratana 6, Ispica 87, Modica 181, Monterosso Almo 6, Pozzallo 73, Ragusa 388, Santa Croce Camerina 22, Scicli 33, Vittoria 661.

Oggi, intanto, a Ragusa, Modica, Vittoria e Comiso, ha preso il via lo screening dei tamponi rapidi riservati a studenti, docenti, personale scolastico e genitori di studenti delle scuole medie superiori. Lunghe file di auto per sottoporsi ai tamponi su base volontaria. L'iniziativa continuerà domani e lunedì dalle 9 alle 13. Queste le postazioni con il personale Asp:

Ragusa, ex ospedale Civile, ingresso da via Ingegner Migliorisi

Modica, piazzale Baden Powell

Comiso, ospedale “Regina Margherita”

Vittoria, cittadella fieristica – ex Emaia.