Siracusa, ore 19,50: corso Gelone senza vita nel primo sabato 'arancione'

Una foto eloquente di Siracusa. Siamo in corso Gelone e mancano 10 minuti alle 20. La strada dello shopping ha cominciato con due ore abbondanti di anticipo il lockdown voluto dal Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. La più nota gioielleria del capoluogo ha già spento le vetrine ed abbassato le saracinesche. Ci sono le luci del Bar Trinacria e della Famacia, ma di persone in giro non c'è neppure l'ombra. Accanto alla sede dell'Inps, ci sono tre cittadini extracomunitari alla fermata dell'autobus. Chissà se quel pullman che dovrà portarli nella parte opposta della città, passerà. Il primo sabato in una Sicilia 'arancione' è stato un disastro sotto il profilo economico per Siracusa. Negozi aperti tutto il giorno, ma senza clienti. Il primo week end da disastro per Siracusa. Una tristezza vedere la città senza vita.