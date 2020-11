La First Lady è originaria di Messina, ha una cugina a Gesso: il sindaco la invita

La moglie di Joe Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti, Jill Tracy Jacobs ha radici siciliane per la precisione a Gesso, una piccola frazione sulle colline di Messina. La famiglia originariamente si chiamava Giacoppo, cognome poi anglicizzato in Jacobs. A confermarlo è un documento che attesta la partenza dal villaggio del nonno della first lady, Domenico, il 19 maggio del 1900, quando aveva appena un anno, insieme ai fratelli e la madre. L'unica parente rimasta ora a Gesso è una lontana cugina, di ottavo grado della moglie di Biden, Caterina Giacoppo, 64 anni: "Sarei molto felice se la signora Jill venisse qui e avrei piacere di incontrarla ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta del Sud - siamo pronti a fare una bella festa in tutto il paese, Se viene sono pronta a cucinare pasta al forno, braciolettine arrostite e tutti quello che le piace. Spero proprio di abbracciarla".

"Spero che ci sia la possibilità di qualche viaggio in Italia da parte del presidente Biden e che venga a Messina : ospiteremo lui e la moglie per far vedere alla first lady le origini della sua famiglia, visitando Gesso e facendole conoscere le tradizioni culturali, culinarie e artistiche della sua terra d'origine". Lo dice il sindaco di Messina Cateno De Luca dopo aver saputo che la famiglia di Jill Tracy Jacobs, moglie del neo presidente americano Biden, è originaria del villaggio di Gesso a Messina. "La vicenda familiare della signora Jacobs - prosegue De Luca - rappresenta il simbolo di quelle storie significative di famiglie umili che sono partite dalla Sicilia e da contesti modesti come quello di Gesso, sono riuscite ad affermarsi e a garantire ai loro figli e nipoti quella tranquillità economica che non avevano in precedenza. E' una delle migliaia di famiglie italo americane che nel secolo scorso hanno intrapreso un viaggio della speranza e che poi si sono affermati in America, che ha rappresentato per intere generazioni il sogno delle libertà e dall'affrancamento economico sociale".