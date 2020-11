Palermo - Catania in campo dopo 7 anni: diretta tv alle 21 su Rai Sport

Palermo e Catania tornano a sfidarsi dopo più di sette anni. Il derby di Sicilia che si disputerà domani alle ore 21 (diretta Rai Sport) allo stadio "Renzo Barbera", probabilmente entrerà a far parte della storia, in un modo o nell'altro. Le due formazioni si erano sfidate l'ultima volta in Serie A, un pareggio per 1-1 al "Massimino" nell'aprile del 2013, utile solamente ad allungare l'agonia dei rosanero che conclusero la stagione con la retrocessione in cadetteria. Adesso è tutta un'altra storia, le vicessitudini societarie, diverse ma per certi versi legate da un comune destino, hanno costretto le due squadre a ripartire dai campionati che "contano" meno, ma non per questo la sfida tra i rosanero e i rossazzurri perde di valore. L'avvio della squadra di Boscaglia non è stato certamente brillante, ma il pareggio di mercoledì scorso sembra aver rinvigorito, quantomeno dal punto di vista psicologico il Palermo, riuscito a trovare un clamoroso 1-1 in quel di Catanzaro in doppia inferiorità numerica e con tanti assenti per via dei numerosi casi di positività riscontrati nelle scorse settimane.

Dall'altra parte gli etnei guidati da Raffaele sono partiti con un buon passo, ottenendo otto punti in classifica, che in realtà sarebbero anche dieci se non fosse per la penalizzazione inflittagli per via di alcune violazioni covisoc, ma nelle ultime due uscite hanno rimediato altrettanti ko, seppur con squadre di vertice come Ternana e Bari. "In queste partite l'aspetto tattico e tecnico devono essere messi in secondo piano - ha spiegato il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia in conferenza stampa -. Domani la motivazione sara' l'emozione, il fatto di voler sopraffare sportivamente l'avversario deve fare la differenza. Dobbiamo essere concentrati ad avere equilibrio e foga agonistica, senza eccedere ma mostrando di essere sempre sul pezzo". Per l'allenatore rosanero quella contro il Catania rappresenta la sfida delle sfide, un derby che è vietato perdere: "Per un allenatore siciliano questo è il derby della mia terra, tutto ciò che da bambino guardavo con occhi spalancati e col cuore pieno di emozione. Rappresenta due città e due piazze importantissime".

Grande assente di Palermo-Catania sarà però il pubblico, con i tifosi che saranno costretti a seguire la gara dalla tv (diretta su Rai Sport) per via dell'emergenza sanitaria. Impossibile non pensarci, come sarà impossibile non ripensare agli scontri di quel tragico 2 febbraio 2007, che culminarono con la morte dell'ispettore di Polizia, Filippo Raciti all'esterno dello stadio "Massimino". "La mancanza del pubblico è qualcosa che disturba tantissimo, mancheranno i nostri tifosi ma sappiamo che saranno al nostro fianco - ha affermato Boscaglia -. Siamo una squadra nuova, assemblata da poco e molti giocatori non hanno mai giocato un derby. Quindi guardiamo quello che è, sapendo che lì fuori ci sono i nostri tifosi. Abbiamo la possibilità di giocare senza 'la pressione' che qualche giovane potrebbe avere. Guardiamo questo bicchiere mezzo pieno".

Dall'altra parte il tecnico degli etnei, Raffaele, ha dovuto fare i conti con la positività di un membro dello staff che ha obbligato la squadra a rinviare a domani la partenza per Palermo: "Siamo stati costretti a rivoluzionare tutti i piani della vigilia, rendendola a dir poco complessa, ma siamo professionisti e quindi dobbiamo dare prova di essere capaci di andare oltre i disagi e le incertezze tipiche di una situazione del genere, che riguarda ormai lo sport nella sua totalità - ha spiegato l'allenatore rossazzurro -. Zero alibi e massima determinazione: servirà il miglior Catania per ottenere un risultato importante contro il Palermo, una squadra fatta da ottimi giocatori e costruita per stare in alto in classifica. Siamo consapevoli di dover dare il massimo, servono cuore e testa per una prestazione che renda felici i nostri tifosi", ha concluso Raffaele.

(Nella foto Catania - Palermo del 2013)

RISULTATI DELLA 9^ GIORNATA

Avellino - Catanzaro 1-3

Bari - Juve Stabia 2-0

Bisceglie - Monopoli rinviata

Cavese - Ternana 0-5

Palermo - Catania lunedì ore 21

Turris - Potenza 0-2

V. Francavilla - Casertana

Vibonese - Foggia rinviata

Viterbese - Paganese 0-1

CLASSIFICA: Ternana 21 punti; Bari, Teramo 17; Avellino, Turris 14; Juve Stabia 13; Catanzaro 12; Vibonese, Foggia, Potenza, Paganese 9; V.Francavilla, Catania, Monopoli 8; Bisceglie 7; Viterbese 6; Cavese 5; Casertana 3; Palermo 2. Catania 2 punti di penalizzazione Trapani escluso dal campionato Palermo tre gare in meno Bisceglie, Foggia, Vibonese due gare in meno Avellino, Catania, Monopoli, Potenza, Teramo, Turris, Viterbese una gara in meno

PROSSIMO TURNO 11 NOVEMBRE 2020

Casertana - Vibonese

Catania - Bisceglie

Catanzaro - Teramo

Foggia - Turris

Juve Stabia - Palermo

Monopoli - Viterbese

Paganese - Avellino

Potenza - Bari

Ternana - V. Francavilla