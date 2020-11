'Snobbato bando della Regione", Noto bene Comune: quì i bambini non votano nè contano

"A Noto i bambini non votano, nè contano ed allora perchè partecipare al bando della Regione per ottenere soldi per un parco giochi?". La denuncia pubblica arriva dall'aggregazione politica ' Noto Bene Comune' che si interroga e fa sapere ai netini: " Per quale motivo l’amministrazione Bonfanti decide che il comune di Noto non debba partecipare ad un avviso che distribuisce quasi quattro milioni di euro? Nel settembre del 2019 viene pubblicato un avviso pubblico per la creazione di parchi gioco inclusivi. In pratica, al fine di favorire la socializzazione dei minori diversamente abili e non, la Regione Siciliana mette a disposizione dei comuni somme da utilizzare per creare o sistemare all’interno di spazi pubblici comunali, aree fornite di attrezzature destinati al gioco. Dei 21 comuni della provincia di Siracusa in 18 inviano richiesta, in 4 (Avola, Ferla, Francofonte, Siracusa) ottengono il finanziamento, e 3, tra cui appunto Noto, non si degnano nemmeno di partecipare. E non è che i bambini, i ragazzi, i loro genitori non ne avessero bisogno. Lo stato dei luoghi ludico ricreativi a Noto è sotto gli occhi di tutti, così come le piazze spoglie. Perché? Per quale motivo un’intera comunità debba costantemente fino alla fine essere penalizzata?"