Riparato a tempo di record il guasto idrico: torna l'acqua a Floridia

Almeno 10 litri di acqua al secondo finita nelle campagne a discapito di un'utenza assetata, in alcuni rioni di Floridia. L'intervento di riparazione che veniva sempre rinviato, è arrivato questa mattina, fortemente voluto dall'amministrazione Carianni, dove l'impresa 'Fratelli Indomenico di Floridia', ha iniziato i lavori a partire dalla scorsa notte per la sostituzione di due valvole alla stazione di pompaggio dell'acquedotto municipale che si trova sulla Provinciale 74. L'intervento, seguito dal sindaco in prima persona e dal personale dell'Ufficio tecnico, è stato completato a tempo di record. Già da questa mattina sono state aperte le manichette dell'acqua per il riempimento delle vasche. Per sicurezza il Comune si era preso tempo fino alla mezzanotte. L'acqua nel pomeriggio o al massimo in serata tornerà elle abitazioni dei floridiani. Si è trattato di lavori oramai improcrastinabili, in quanto la scarsa pressione, provocata dalle abbondanti perdite, non approvvigionava più alcuni rioni di Floridia.

L.M.