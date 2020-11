Siracusa, sciopero della Multiservizi per il rinnovo del contratto

In piazza per manifestare contro il mancato rinnovo di quel contratto vecchio ormai di ben sette anni e mezzo. Sono i lavoratori Multiservizi che questa mattina, rappresentati dalla Fisascat Cisl Ragusa Siracusa, hanno manifestato il loro malessere nei due capoluoghi di provincia.

“In questo momento così difficile per l’economia nazionale – ha detto la segretaria generale della categoria, Teresa Pintacorona – questi lavoratori restano invisibili. Senza contratto da molto tempo e mai un euro di aumento.

A Siracusa e Ragusa abbiamo portato in piazza tutto il malessere di queste donne e di questi uomini che continuano a lavorare per imprese private e cooperative che, durante la pandemia, hanno aumentato i loro fatturati. La Fisascat Cisl territoriale ha aderito a questa giornata di mobilitazione nazionale.

Da febbraio sono in trincea esattamente come il personale sanitario, - ha concluso la Pintacorona – e spesso senza dispositivi di protezione adeguati. Adesso è il momento di riconoscere per intero la loro dignità di lavoratori.”

In Largo XXV luglio, a portare la solidarietà dell’intera UST Cisl, sono arrivati anche il segretario generale, Vera Carasi, e il segretario territoriale, Emanuele D’Ignoti Parenti.