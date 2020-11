Lidi balneari in Sicilia, concessione della Regione gratis per un anno

In Sicilia i titolari di una concessione demaniale marittima non dovranno pagare il canone per l'anno in corso. Il governo regionale guidato da Nello Musumeci ha infatti trovato la copertura finanziaria alla previsione contenuta nella legge di stabilità, "una misura fortemente voluta dall'esecutivo di Palazzo Orleans per offrire ristoro ai gestori dei lidi balneari dell'Isola. Si tratta di tremila esercenti che danno lavoro a centomila persone", afferma una nota. Le risorse stanziate ammontano complessivamente per l'anno 2020 a circa dieci milioni e mezzo di euro. "Avevamo assunto questo impegno e adesso, puntualmente, lo onoriamo - commenta l'assessore al Territorio e ambiente Toto Cordaro - il sostegno a uno dei settori strategici per il turismo siciliano rappresenta un altro inequivocabile segnale di quanto, in questo momento di grande e diffusa difficoltà, sia alta l'attenzione del governo regionale, che resta vicino alle categorie produttive ed è costantemente impegnato a facilitare una ripresa economica a tutto campo".