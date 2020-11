Ars, ufficializzato il passaggio della melillese Daniela Ternullo a Forza Italia

Martedì 14 novembre alle ore 12.30, presso la sala Pompeiana di Palazzo dei Normanni a Palermo, alla presenza del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Micciché e del Capogruppo di Forza Italia, on. Tommaso Calderone, si terrà la presentazione della parlamentare, Daniela Ternullo, che ha ufficialmente aderito a Forza Italia.

Daniela Ternullo è subentrata all'onorevole Pippo Gennuso, sospeso dall'Ars per effetto della legge Severino, avendo riportato a Roma una condanna a un anno e due mesi per traffico di influenze, era la prima dei non eletti di Idea Sicilia - Popolari Autonomisti. Ma già a poche settimane dal suo secondo rientro all'Ars, aveva lasciato il Movimento, per aderire a Ora Sicilia al Centro, partito fondato dal messinese Luigi Genovese. Adesso per l'ex vice sindaca di Melilli, una nuova folgorazione: quella di Forza Italia.