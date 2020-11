Scoglitti, gli trovano il 'fumo' e semi di marijuana: 50enne denunciato

I Carabinieri di Scoglitti, congiuntamente a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno deferito in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 50enne, disoccupato, poiché a seguito di perquisizione locale presso l’abitazione di sua proprietà in Contrada Alcerito, sono stati rinvenuti: 4 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”; 26 semini della medesima sostanza stupefacente; 2 bilancini di precisione.

L’intero materiale trovato dai militari è stato sottoposto a sequestro.