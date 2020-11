Non indossavano le mascherine, 55 multati a Palermo

Sono state 55 le persone multate ieri a Palermo per il mancato rispetto delle norme anticovid, nove i titolari di attività commerciali sanzionati. Sono i numeri dei controlli effettuati da carabinieri, polizia dello Stato, guardia di finanza e polizia municipale, coordinati dalla Prefettura. Alcune persone sono state trovate senza mascherina, altre non hanno rispettato le norme anti assembramento. Ieri sono state controllate 3.122 persone e 369 attività commerciali. Dall'inizio del mese le persone multate sono state 395 e tre denunciate su 29.008 persone controllate, mentre su 5.228 esercizi commerciali ne sono stati multati 19, quattro quelli chiusi per 5 giorni.