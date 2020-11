Coronavirus, 34.283 i nuovi contagi: troppi morti, sono 753

Sono 34.283 i nuovi contagi da coronavirus in Italia dopo aver analizzato 234.834 tamponi. Da ieri sono stati registrati altri 753 morti, che portano il totale delle vittime a 47.217 dall'inizio dell'emergenza. Salgono a 3.670 i ricoverati in terapia intensiva, con un incremento di 58 persone rispetto a ieri. 481.967 sono i guariti (+24.169), mentre 743.168 è il numero degli attualmente positivi (+9.358). Questi i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le singole regioni, si registrano 7.633 nuovi casi in Lombardia, 3.657 in Campania, 3.281 in Piemonte, 2.972 in Veneto e 2.866. In Calabria sono ben 936 i nuovi contagi da ieri.