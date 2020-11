Covid, la Camera penale di Catania proclama otto giorni di sciopero

Il consiglio direttivo della Camera penale di Catania, 'Serafino Famà', ha proclamato lo stato di agitazione e l'astensione degli avvocati dalle udienze per otto giorni, dal 27 novembre al 7 dicembre, per "l'aumento dei casi di contagio da Covid-19, soprattutto tra i colleghi che ogni giorno frequentano le aule e gli uffici giudiziari per lavoro e per professione".

I penalisti spiegano che "la ragione burocratica", con "cancellerie oberate di lavoro e ruoli sovraccarichi di procedimenti calendarizzati, non vale a spiegare le numerose resistenze a comunicare le fasce orarie di trattazione delle udienze da parte di alcuni magistrati, nonostante una direttiva del Presidente del Tribunale ne disciplini criteri, modalità e carattere cogente, d'intesa con l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale".