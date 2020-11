Quattro morti per covid a Francofonte, sindaco chiede 'zona rossa'

E' già strage a Francofonte, il Comune più a nord della provincia di Siracusa per il coronavirus. Sono saliti a 4 i morti per il covid, a fronte dei 32 pazienti risultati positivi. Ci sono altri francofontesi che si trovano ricoverati nelle terapie intensive e lottano tra la vita e la morte contro il virus. Non si può escludere che il governatore della Sicilia, nelle prossime ore possa dichiarare il 'paese del 'tarocco', altra zona rossa dell'Isola. Il sindaco, Daniele Lentini, ha scritto una lettera al presidente della Regione per sollecitarlo ad adottare il provvedimento. Il primo cittadino, intanto con un'ordinanza, ha disposto la chiusura delle scuole, della villa comunale e del mercato settimanale.