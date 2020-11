Violenze alla ex compagna, romeno arrestato a Gela

Stalker romeno arrestato a Gela per violenze nei confronti dell'ex compagna. Sono stati i poliziotti del commissariato di Gela e della Sezione di polizia giudiziaria presso la procura a mettere in carcere un 37enne piu' volte denunciato dalla vittima, costretta a cure mediche e ricoveri. Nell'ultimo episodio si e' presentato davanti la porta d'ingresso dell'abitazione dove la connazionale lavorava, tentando di entrare. Barricatasi all'interno, ha chiamato al polizia. L'uomo, che ha precedenti per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, furto aggravato in concorso, minaccia, violazione della legge sulla detenzione delle armi, e' stato condotto nel carcere di Gela.