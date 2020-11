Floridia, 2 ricoverati in ospedale per covid: i positivi sono 80

Dopo la morte dell'insegnante in pensione di Floridia per gli effetti devastanti del coronavirus, restano due i pazienti ricoverati nel reparti di malattie Infettive dell'ospedale Umberto I° di Siracusa. Le loro condizioni vengono ritenute dai medici soddisfacenti e rispondono alle terapie. Si tratta di pazienti di mezza età, due uomini, da una settimana sottoposti alle terapie come prevede il protocollo. Fanno sapere che non sono mai entrati in terapia intensiva, nonostante le difficoltà respiratorie.

Sul fronte dei contagi, il covid non molla la presa su Floridia, dove permangono parecchi positivi. Nel report di questa mattina inviato dall'Asp agli uffici preposti del Comune, i nuovi positivi sono 80. In leggero calo i soggetti in isolamento fiduciario. In quarantena ci sono 35 persone. Tra i positivi c'è il cluster delle 25 persone contagiate nella Rsa del 'Don Orione'.

Aumentano i casi di positività anche a Solarino. Sono 15 i nuovi positivi, mentre solo 3 in quarantena.