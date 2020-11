Domani aperti i cimiteri di Vittoria e Scoglitti: si entra con prenotazione

La Commissione Straordinaria ha predisposto, da domani 21 novembre 2020, la riapertura dei cimiteri comunali di Vittoria e Scoglitti. L’ingresso nelle aree cimiteriali sarà garantito nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e per la prevenzione del contagio da Covid-19. Sarà infatti consentito l’accesso previa prenotazione tramite applicazione accessibile dall'home page del sito del Comune nella sezione denominata “prenotazioni visite ai cimiteri”. I cittadini che non abbiano prenotato l’orario di visita tramite l’applicazione potranno accedere in base ai “posti disponibili non prenotati”. Non sarà consentito l’accesso ai cittadini non muniti di presidi sanitari (mascherine) e con temperatura corporea superiore ai 37,5° C. Dovrà essere sempre garantito il distanziamento interpersonale di 1 mt. La visita presso il cimitero dovrà essere limitata entro il tempo di un’ora. Verrà permessa la sosta delle auto per lo stesso tempo con conseguente sanzione per soste persistenti oltre il tempo necessario per allontanarsi dall’area cimiteriale. L’acquisto di fiori nello spazio antistante il cimitero sarà consentito a condizione che vengano rispettati le prescrizioni di distanziamento previste. L’eventuale assembramento e la mancata osservanza delle prescrizioni determinerà i provvedimenti amministrativi previsti.