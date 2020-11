Modica, appello dal Comune: liberate i pescatori di Mazara trattenuti in Libia

Il Comune di Modica ha offerto ampia e condivisa disponibilità a partecipare ad un atto di solidarietà, civile e di alto contenuto pacifista, per dare il giusto è doveroso sostegno ai pescatori di Mazara del Vallo, bloccati nel porto di Bengasi in Libia dalla sera del primo settembre scorso quando tre unità delle autorità militari del generale Haftar sono intervenute a 38 miglia dalle coste libiche, in uno specchio d’acqua in cui c’erano nove pescherecci di cui due italiani (Antartide e Medinea) con a bordo diciotto pescatori - otto italiani, sei tunisini, due indonesiani e due senegalesi -.

L’amministrazione comunale partecipa all'iniziativa che invoca la liberazione dei pescatori con l'esposizione di uno striscione nel Palazzo di Città, che riporta la frase "Liberate i pescatori Siciliani".