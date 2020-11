Controlli Polfer nelle stazioni: a Catania e Palermo le unità cinofile

Ottanta bagagli ispezionati, 378 persone controllate e 135 agenti della Polfer impegnati. E' il bilancio dell'operazione 'Stazioni sicure' condotta dalla Polizia ferroviaria della Sicilia in 99 scali. L'attività, volta a garantire la sicurezza degli utenti e degli addetti ai lavori in ambito ferroviario, ha visto anche l'impiego di metal detector e, nelle stazioni di Palermo e Catania Centrale, di unità cinofile della Questura. I cani poliziotti, specializzati nella ricerca di esplosivo e sostanze stupefacenti, insieme ai loro conduttori e agli agenti della Polfer, hanno operato prevalentemente nelle aree di maggiore affluenza come le banchine dei treni e l'area di arrivo e partenza dei bus extraurbani.