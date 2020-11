Domani in Sicilia aperti bar, pasticcerie, pizzerie e ristoranti per l'asporto

Una circolare del dipartimento di protezione civile della Regione Siciliana "chiarisce" il contenuto dell'ultima ordinanza anti-Covid emanata dal presidente della Regione, nello Musumeci, che prevede la chiusura dei negozi la domenica e i festivi: secondo la circolare in questi giorni "e' autorizzata" l'attivita' di bar, pasticcerie, ristoranti e pizzerie con asporto e fino alle 22. Confermato il divieto di consumazione e assembramento sul posto. Ok anche alla vendita di piante e fiori nei giorni festivi e domenicali "solo in prossimita'" dei cimiteri e "limitatamente agli orari di apertura" di questi. Nella classificazione di rischio decisa dal governo nazionale la Sicilia e' individuata tra le regioni 'arancioni'.

