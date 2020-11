Modica, una tesi di laurea sulla inclusione sociale della "Casa di Toti"

Giovane modicana si laurea in Scienze della Formazione, presentando una tesi su “L’inclusione sociale e il “dopo di noi”, un viaggio a Casa di Toti. La Casa di Toti è la costruenda struttura che diverrà una comunità residenziale per ragazzi con lievi disabilità, un albergo etico nella campagna di Modica. La studentessa, neo laureata con 110 e lode, dopo il corso triennale, è Chiara Santoro (nella foto), figlia della collega giornalista Cinzia Vernuccio, e del tecnico televisivo Paolo Santoro.

“La mia tesi – spiega Chiara – rappresenta quasi la biografia di un sogno, anche se è triste parlare di sogno quando si tratta di far valere un diritto, a maggior ragione se si tratta dei diritti di una persona disabile, che vuole e deve essere parte integrante della società. Il sogno in questo caso è la realizzazione della Casa di Toti, fatto dalla signora Muni, mamma di Toti, ragazzo autistico: una casa moderna e luminosa con un tetto di vetro, dal quale si vedono i volti di ragazzi sorridenti. Adesso la struttura è pronta per essere aperta al pubblico. La casa di Toti è un progetto di inclusione sociale, il primo albergo solidale in Sicilia, dove ragazzi con disabilità vivranno e lavoreranno.