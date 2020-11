Richiesta della Lega alla Regione: chiusura delle scuole e didattica a distanza

Chiusura delle scuole in Sicilia fino a Natale e didattica a distanza: la richiesta al presidente della Regione, Nello Musumeci, e all'assessore alla Pubblica Istruzione, Roberto Lagalla, è stata inoltrata dal deputato modicano della Lega, Nino Minardo e dal capogruppo leghista all'Ars,Antonio Catalfamo.

"La situazione epidemiologica attuale in Sicilia - si afferma nella nota - ha fatto emergere notevoli criticità anche nelle scuole e sarebbe opportuno valutare la possibilità di chiuderle fino a Natale con l’istituzione della DaD per tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Sono condivisibili le richieste in tal senso provenienti da diversi sindaci siciliani considerato che quanto deciso a settembre per la riapertura delle scuole purtroppo è stato rivoluzionato dalla stessa emergenza sanitaria caratterizzata da questa seconda ondata. I drive-in degli ultimi weekend in tante città siciliane hanno dimostrato come la stragrande maggioranza dei positivi e soprattutto degli asintomatici sia tra i giovani studenti che inconsapevolmente contagiano i loro compagni e le loro famiglie, le insegnanti e il personale scolastico. Ciò comporta la nascita di focolai, lezioni a singhiozzo con continue chiusure temporanee degli istituti scolastici per la necessaria sanificazione; diverse classi in quarantena e preoccupazione nelle famiglie che molto spesso preferiscono non mandare i loro figli a scuola mettendo in gravi difficoltà i dirigenti scolastici nella gestione generale dell’attività didattica. Non hanno più senso quindi le chiusure a singhiozzo - conclude la nota - visto l’avvicinarsi delle feste di fine anno, ne ha senso scaricare la responsabilità sui sindaci costretti a chiudere interi istituti, meglio una soluzione drastica ma sicuramente più efficace. Sarebbe opportuno che il governo regionale intervenisse in maniera convinta mettendo in sicurezza gli studenti, le loro famiglie e tutto il personale scolastico".