Covid, a Floridia 99 positivi: domani tamponi rapidi al liceo Scientifico

Non ci sono in circolazione dati ufficiali sui contagi da coronavirus a Floridia. Il bollettino ufficiale è aggiornata alla giornata di ieri, 26 novembre. Se c'è in città che tende a minimizzare i casi di contagio, non altrettanto confortabile è il report dell'Asp di Siracusa. Nella giornata di ieri i nuovi positivi al covid-19 a Floridia erano 99, mentre sarebbero sette le persone in isolamento fiduciario.

Intanto domani a Floridia scatta lo screening sul covid, attraverso tamponi rapidi che verranno effettuati nel recinto del liceo Scientifico 'Leonardo Da Vinci". La desione è stata presa dopo gli incontri tra il sindaco Marco Carianni, la dirigente dell'Asp territoriale ed il preside della scuola, Marcello Pisani.

Le operazioni saranno coordinate dal corpo di Polizia Municipale e dalle Associazioni di Protezione Civile e di Volontariato di Floridia a partire dalle 9 e si protrarranno fino alle 16.

“ Invito gli studenti e le famiglie ad usufruire di questo servizio – dice il sindaco - che ci permetterà di fare una rilevazione dei contagi nel nostro paese e una necessaria opera di prevenzione”.

“Verranno allestite 4 postazioni nel cortile della scuola – aggiunge l'assessora alla Pubblica Istruzione, Paola Gozzo - e si procederà in ordine di arrivo. Il servizio è assolutamente gratuito. La nostra attenzione per le scuole è massima. Auspichiamo di potere ripetere al più presto l’operazione di screening per gli Istituti Comprensivi.”

(Nella foto il sindaco Marco Carianni con il dirigente scolastico, Marcello Pisani)