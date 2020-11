Influenza di stagione, il vaccino ha coperto in Sicilia l'80% degli utenti

Un milione e mezzo di dosi in Sicilia per la stagione antinfluenzale iniziata il 5 ottobre per concludersi a fine febbraio. Oltre il 60 per cento in piu' rispetto all'anno scorso: a Palermo 360 mila, a Catania 269 mila, a Messina 233.500, a Trapani 215 mila, ad Agrigento 114.600, ad Enna 38 mila, a Caltanissetta 54.550, a Siracusa 124 mila e a Ragusa 92 mila. Secondo fonti della Regione la campagna vaccinale ha raggiunto l'80% dell'obiettivo, con alcune differenze tra le province.