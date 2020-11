Elezioni a Pachino, potrebbero essere 9 i candidati a sindaco: ecco i nomi

E' cominciato il conto alla rovescia a Pachino, dove in primavera i quasi ventimila residenti andranno alle urne per eleggere il sindaco ed il nuovo consiglio comunale. Già partiti, Movimenti e dinosauri della politica siracusana sono in fibrillazione come se il Comune di Pachino fosse la Bastiglia. Una sorta di assalto alla diligenza, dimenticando che la città ha vissuto uno dei periodi più bui della storia repubblicana del nostro Paese, essendo stata commissariata per infiltrazioni mafiose. Saranno elezioni sotto lo sguardo del binocolone delle istituzioni per evitare di mettere in corsa faccendieri e 'impresentabili'. Pachino oggi è una città commissariata, con pochi servizi e senza soldi. Le casse del Comune segnano il rosso fisso ed i debiti accumulati ballano tra i 50 ed i 60 milioni di euro. Ci vorrà un decennio per risanarli e soprattutto una buona amministrazione della cosa pubblica, cosa che non si è verificato negli ultimi decenni. Bisogna rifare ripartire i servizi primari, mettere un po' di ordine a Marzamemi, splendido borgo marinaro, ma terra di nessuno, garantire l'acqua pubblica in città e nelle contrade ed una gestione attenta dei tributi. Pachino è una città dalle enormi risorse, ma oggi i profitti sono nelle mani di pochi. Servono aiuti alle piccole e medie imprese agricole e rimettere ordine nel settore turistico - alberghiero dove c'è molta improvvisazione con qualità insoddisfacente. Insomma la campagna elettorale è aperta.

I commissari prefettizi lasceranno il Municipio di Pachino il 14 febbraio del 2021. Poi, così come impone la legge sugli Enti locali sciolti per mafia, ci sono 45 giorni di tempo per tornare al voto. Emergenza sanitaria permettendo a Pachino si dovrebbe andare alle urne a metà aprile del prossimo anno. Già circolano le prime indiscrezioni su eventuali candidature a sindaco, anche se ancora, a parte la Lega di Salvini, non ci sono conferme ufficiali. Secondo quanto riferiscono i beni informati, potrebbero essere 9 gli aspiranti a primo cittadino nel dopo Roberto Bruno.

Come dicevamo, sono i leghisti a confermare che il loro candidato a sindaco di Pachino sarà Giordano Di Raimondo Metallo. Ma a Pachino il Centro destra non sarà unito. Forza Italia 'rinnovata' al vertice locale nelle scorse settimane, va da sola e Fratelli d'Italia punta a sostenere un personaggio della società civile che non ha mai fatto politica attiva. Il benservito delle scorse settimane dato al commissario degli azzurri, Alessandro Runza, spacca di fatto i berlusconiani. Si è trattato di un affronto fatto anche all'assessore regionale all'Agricoltura, Edy Bandiera. Runza gli è stato vicino anche nei momenti di 'vacche magre', ma in questa circostanza, ha dovuto subire il reset arrivato dal coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè. Così la 'nuova' Forza Italia lavora per la candidatura dell'avvocato Luca Gozzo.

Fratelli d'Italia ha da tempo un patto di ferro con il Movimento 'Cambiamenti'. Sarà una donna a rappresentare i due partiti. Si tratta di Carmela Petralito.

Se in passato non si era mai speso per la sua Pachino, ha deciso di scendere in campo in prima persona, l'imprenditore - manager, Alfredo Spiraglia di 'Intesa per Pachino'. Sono in tanti a pensare che è l'outsider delle prossime elezioni amministrative. Ha studiato 'Economia e gestione azinedale' a Milano alla Bocconi ed alla 'Cattolica del Sacro Cuore'. Spiraglia per la sua corsa a sindaco sarà sostenuto da quattro liste civiche.

Resta poi da capire se l'accordo di governo nazionale tra Pd e M5s, diventerà un progetto di laboratorio a Pachino. Ovvero un unico candidato, oppure ognuno per la propria strada.

Il Partito democratico se dovesse correre da solo, potrebbe puntare su Giancarlo Romano Barone, un Dem autentico e della prima ora, mentre il candidato dei pentastellati dovrebbe essere l'avvocato Fabio Fortuna.

L'elenco non è ancora completo, perchè le ultime dichiarazioni dell'ex governatore della Sicilia, Totò Cuffaro, hanno risvegliato vecchie passioni all'agronomo Salvatore Francavilla che potrebbe essere il candidato della nuova Dc, l'Udc e qualche lista civica. Tra gli sponsor dell'agronomo, c'è fra i tanti, l'imprenditore di Marzamemi, Turi Campisi.

Non si esclude che possa essere della partita pure l'ex assessore Andrea Nicastro, con il Movimento 'Riscriviamo Pachino'.

Infine c'è 'Rinascita' partito storico della Pachino dello scomparso sindaco Mauro Adamo. Rinascita per non restare fuori dalla competizione potrebbe puntare su Sebastiano Mallia. Se queste indiscrezione venissero confermate non si potrebbe parlare di una Pachino che viaggia verso la pacificazione. E la campagna elettorale è soltanto agli inizi.

(Nella foto, in alto da sinistra: Carmela Petralito, Fabio Fortuna, Giancarlo Romano Barone, Luca Gozzo, Alfredo Spiraglia, Andrea Nicastro. Sotto da sinistra Giordano Di Raimondo Metallo, Salvatore Francavilla e Sebastiano Mallia)