Catania, allarme del Sunia: nel 2019 3.000 sfratti in città, è un dramma sociale

"A Catania gli sfratti emessi ed eseguiti nel 2019 sono stati circa 3.000 e una volta cessato il blocco degli sfratti e riprese le attività degli uffici giudiziari, si aggiungeranno molti provvedimenti, almeno un 20% in più di quelli emessi lo scorso anno". Lo afferma la segretaria del Sunia, Giusi Milazzo (nella foto), ricordando che "il sindacato degli inquilini ha sottoposto un protocollo alla Prefettura e Magistratura e resta in attesa che si apra il confronto". Il Sunia di Catania segnala anche "la farraginosità delle procedure per usufruire del Bonus affitti e i tempi troppo lunghi di erogazione". "In Sicilia - aggiunge il sindacato - solo da alcuni giorni è stata pubblicata la graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi al contributo all'affitto per il 2018 su un bando pubblicato ad aprile 2020 e riaperto poi a luglio. Sono più di 13 mila le domande presentate da cittadini con difficoltà a pagare l'affitto già nel 2018. E' evidente che i 7milioni e 700 mila euro che saranno utilizzati per questo contributo avranno un efficacia relativa per fronteggiare situazioni di morosità pregressa". Per il Sunia di Catania è "necessario trovare immediatamente soluzioni efficaci affinché non una sola famiglia catanese in questa difficile fase perda la casa, aggiungendo un nuovo dramma sociale alle già gravi difficoltà causate dal Covid".