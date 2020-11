Musica, giovedì esce in CD e digitale "Irene of Boston di Francesco Cafiso

Esce giovedì 3 dicembre nei formati CD e digitale “Irene of Boston – Conversation avec Corto Maltese”, il nuovo album del vittoriese Francesco Cafiso con la London Symphony Orchestra, prodotto dall’etichetta indipendente EFLAT fondata dallo stesso sassofonista e ambasciatore del jazz italiano (distr. IRD). Da oggi, lunedì 30 novembre, è online il video del singolo “Irene of Boston”, girato da Vincenzo Cascone e visibile al link youtube.com/watch?v=pDOfwFdX4SY.

“Irene of Boston – Conversation avec Corto Maltese” contiene dieci brani originali firmati da Cafiso e arrangiati insieme a Mauro Schiavone, che raccontano in una dimensione onirica le vicende del veliero britannico Irene of Boston, costruito nei primi del Novecento e il cui destino, dopo quasi un secolo di viaggi tra i mari del mondo, si è concluso nel porto di Pozzallo, dove per anni è rimasto soltanto un misterioso guscio di legno corroso dal tempo. Coinvolto dallo scrittore Marco Steiner in un collettivo di creativi con lo scopo di sviluppare attraverso l’incontro di più forme d’arte la sua idea di un “appuntamento quasi impossibile” tra la Irene of Boston e Corto Maltese (nel gruppo anche il pittore Giovanni Robustelli, il videomaker Vincenzo Cascone, il fotografo Marco D’Anna e l’attore Giulio Forges Davanzati), Cafiso intreccia sogno e realtà in una musica dagli ampi orizzonti. Nella sua immaginazione i legni e gli ottoni del relitto si trasformano negli strumenti di un’orchestra sinfonica e, attraverso questa metamorfosi, il veliero supera la corruzione del tempo e si risveglia dal lungo sonno, per raccontare grazie alla magia dei suoni le sue avventure e l’incontro con il celebre marinaio creato da Hugo Pratt.

A fianco di Francesco Cafiso (sax alto) e della London Symphony Orchestra diretta da Lee Reynolds, la line-up di “Irene of Boston – Conversation avec Corto Maltese” include Mauro Schiavone (piano), Eric Wheeler (contrabbasso), Marcus Gilmore (batteria) e Alex Acuña (percussioni). L’album è stato registrato negli Angel Studios di Londra, al Tube Recording Studio di Fara Sabina (Rieti) e presso i Cantieri 51 di Riccardo Piparo a Palermo.

(FOTO di Vincenzo Cascone)