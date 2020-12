''I Fatti di Avola' 52 anni dopo, pure il sindaco come la Cisl: desecretare atti

Avola ha ricordato questa mattina con una sobria cerimonia il 52esimo anniversario dei 'Fatti di Avola". Il sindaco della città delle mandorle, ha posto una corona di fiori davanti la lapide che si trova a palazzo di città senza alcun assembramento, nel rispetto delle norme anticovid. "Non era possibile ricordare i nostri morti con una manifestazione di piazza - ha detto Luca Cannata - ma il ricordo per quella tragedia costata la vita ai nostri braccianti Angelo Sigona e Giuseppe Scibilia, resta sempre vivo. Soprattutto per quelle generazioni che l'hanno vissuto. Cinquantadue anni fa i braccianti scesero in strada per rivendicare i loro sacrosanti diritti e la reazione della polizia fu illogica. Come sindaco di questa città - prosegue Cannata - chiedo alle Istituzioni, così come fanno le forze sindacali, di desecretare gli atti di quella tragica giornata. La gente di Avola e l'intera categoria dei braccianti ha il diritto di conoscere la verità di sapere il perchè di una repressione ingiustificata".

Il segretario generale della Fai Cisl, Onofrio Rota commentando il 52° anniversario dei fatti di Avola, ricordati questa mattina a Chiusa di Carlo.

“Ogni anno – afferma il sindacalista – il ricordo di questa tragedia scuote la memoria collettiva di chi visse quei fatti. Le vittime, Angelo Sigona, appena 25 anni, e Giuseppe Scibilia, 46 anni, erano iscritti alla Cisl, ma parlano ancora oggi al cuore di tutti, giovani e meno giovani, siciliani e non. Ricordare quei fatti è un impegno che tutti dobbiamo portare avanti nei confronti dei famigliari delle vittime, ma anche per rendere omaggio a tutti coloro che, con le proprie battaglie, hanno contribuito a rendere più dignitoso il lavoro agricolo. Quelle lotte, quelle due vittime, assieme ai 48 feriti e a tutti i loro famigliari, sono storia del sindacato italiano e restano stelle polari per i diritti acquisiti non solo nel lavoro agricolo, ma in tutti i settori, specialmente in questo momento di crisi”.

“La categoria dei braccianti – aggiunge il segretario generale della Fai Cisl Ragusa Siracusa Sergio Cutrale – in questo anno di emergenza sanitaria ha dovuto pagare un tributo alto. L’agroalimentare non ha rallentato le produzioni, ma ha visto ridursi drasticamente le vendite e le esportazioni durante i mesi più difficili. Problemi che, inseriti in quella economia circolare che alimenta i territori, hanno inciso non poco sull’occupazione e sulle ore lavorate. Ricordare i fatti di Avola, significa rinnovare la dignità delle lotte operaie che difendono il lavoro. Oggi più che mai siano da esempio per il rispetto e la salvaguardia dell’occupazione”.