Sanità in Calabria, la Uil: bene le denunce di Gino Strada sugli ospedali chiusi

"Le dichiarazioni di Gino Strada sulla opportunità di riaprire alcuni degli ospedali calabresi, che con la spending review avviata nel 2008 sono stati chiusi e non riconvertiti in Case della salute, rappresenta una denuncia dello spreco di risorse pubbliche perpetrato in Calabria da parte dello Stato". Lo sostiene Santo Biondo, segretario generale della Uil calabrese. "Intendiamoci non siamo dell'idea - prosegue Biondo - dell'ospedale di 'quartiere'. Ma in questi lunghi anni nel Servizio sanitario regionale, nel mentre da una parte si stringevano i cordoni della borsa pubblica chiudendo gli ospedali e bloccando le assunzioni di personale sanitario, dall'altra parte dalla stessa borsa si tiravano fuori risorse economiche a iosa per fare spesa pubblica improduttiva. Pertanto possiamo dire che: si è 'risparmiato' sul debito buono, per creare poi debito cattivo. La fotografia scattata da Strada, icona nazionale, nelle prime ore dal suo arrivo in Calabria, è l'immagine più autentica di ciò che serve per rimettere sul binario della correttezza e della legalità il nostro servizio sanitario regionale". A giudizio del segretario generale della Uil "bisogna assumere e stabilizzare il personale sanitario che a sua volta serve per riaprire alcune strutture ospedaliere chiuse. Più ospedali con più personale insieme, poi, significa riordinare il rapporto con le strutture private, ridurre la spesa per mobilità sanitaria extra regionale, abbattere le liste d'attesa. Dunque evitare spreco, far risparmiare denaro pubblico allo Stato, per curare meglio i calabresi. Allora bisogna agire subito e bisogna farlo non solo per fronteggiare l'emergenza, che è urgente, ma, soprattutto, per programmare nella nostra regione la ripartenza sanitaria dopo la pandemia. Perché gli investimenti nella sanità vanno progettati e realizzati pensando anche al dopo Coronavirus. Lo diciamo da tempo riaprire gli ospedali che sono stati chiusi e non riconvertiti in Case delle Salute".