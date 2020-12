Modica, Covid: tamponi rapidi per gli universitari che rientrano in città

Grazie ad un accordo tra il Comune di Modica e l’ASP di Ragusa, nelle giornate del 14-15-16-17-18-21-22 dicembre verranno effettuati gratuitamente su tutti gli studenti universitari modicani tamponi rapidi anti Covid. Dalle 15:00 alle 17:30 nell’atrio comunale di Palazzo S.Domenico, basterà presentarsi con un documento di riconoscimento ed il libretto universitario (o altro documento che provi l’iscrizione ad un corso di laurea) per essere sottoposti all’esame. Ne hanno diritto tutti i cittadini modicani che risultano iscritti presso un qualsiasi ateneo italiano o straniero, comprese naturalmente le sedi universitarie siciliane. “Grazie alla collaborazione preziosa dell’ASP e alla disponibilità del direttore Aliquò, siamo riusciti a mettere in campo, oltre agli screening di massa del fine settimana, anche questa iniziativa. In questo modo vogliamo rassicurare tutti sulla paura dei contagi da parte dei pendolari che tornano in Sicilia dalle loro residenze abituali. Ognuno di loro si potrà sottoporre a tampone e trascorrere così in tranquillità le feste. Nei giorni 19 e 20 dicembre il servizio dedicato non sarà attivo per la concomitanza dell’ormai consueto screening di massa. Gli interessati potranno usufruirne recandosi nella zona artigianale di contrada Michelica insieme a tutto il resto della popolazione modicana”.