Dpcm, sarà un Natale blindato: negozi aperti fino alle 21

"Dal 24 dicembre al 6 gennaio i negozi saranno aperti fino alle 21, non vogliamo bloccare l'abitudine dello shopping". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa a palazzo Chigi sulle nuove misure antiCovid, precisando però che "dal 4 dicembre nei centri commerciali" saranno aperte solo alcune attività come "alimentari, farmacie, sali e tabacchi e vivai".

"In ogni caso sarà sempre consentito il rientro nel comune dove si ha residenza, domicilio o dove è la proprio abitazione: questo permetterà il ricongiungimento alle coppie lontane e distanti per motivi di lavoro ma che convivono con una certa periodicità nella stessa abitazione di ricongiungersi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte illustrando in conferenza stampa il nuovo Dpcm. "In un sistema libero e democratico non possiamo entrare nelle case dei cittadini con stringenti limitazioni ma solo una forte raccomandazione: non ricevere a casa persone non conviventi, soprattutto in queste occasioni" del Natale e Capodanno. "La cautela è essenziale per proteggere i nostri cari, in particolare i più anziani". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

I ristoranti in zona gialla come la Sicilia resteranno aperti fino alle 18. Sarà possibile effettuare il pranzo di Natale, Santo Stefano e Capodanno, nei locali.